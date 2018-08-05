Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlatıldı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M A, R.Y. ve 13 aynı suçtan toplam 34 yıl 2 ay kesilmiş cezası olan B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.