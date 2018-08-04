Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 80 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirilen kokainin eğlence merkezlerine dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 80 gram kokain, bir miktar esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme ve eşyalar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ev sahibi T.A. gözaltına alındı.