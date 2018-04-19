Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Nevşehir'den ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Takibe alınan zanlıların bulundukları otomobil ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5,3 gram, 22 gram, 3 gram ve 2 gramlık paketler halinde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet mermi bulundu.



Ekipler, araçtaki A.S, B.G. ve kadın H.T'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.