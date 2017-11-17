Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya ve Gaziantep'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık üç aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde 7 kilo 121 gram skunk, 100 gram esrar, 212 gram metamfetamin ile uyuşturucu haplar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.