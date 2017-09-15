Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki bir parkta uyuşturucu satıldığı ihbarı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Polisi görünce motosikletle kaçmaya çalışan 2 zanlıdan biri, motosikletten düşerek yaya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.



Motosikletten düşen B.K'nın, kaçan kişinin A.O.D. olduğu ve Toros Mahallesi'nde birlikte ev kiraladıklarını, kendisinin esrar, arkadaşının da hap sattığını belirtmesi üzerine çalışma genişletildi.



Kaçan A.O.D. ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen B.K. evden çıkarken gözaltına alındı. Evdeki aramada 185 hap ve 77 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.D. ve B.K. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.