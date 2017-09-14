Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda çalışan M.B'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilgisi üzerine operasyonla M.B'yi elindeki bir miktar uyuşturucu maddeyle yakaladı.



Şüphelinin uyuşturucuyu petrol istasyonunun lojmanında sakladığı bilgisi üzerine ekipler, lojmanın odasında 15 poşette satışa hazır ve gazete kağıdına sarılı 1 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.



M.B'ye uyuşturucu maddeyi temin ettikleri belirlenen A.K. ve A.T. de ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve A.T. tutuklandı, A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.