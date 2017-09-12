Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kiriş Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Teknik takip sonrası yerleri belirlenen Ahmet T. (27) ve Mahmut B'nin (27) kaldıkları eve operasyon düzenlendi.



Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise satışa hazır 16 paket halinde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.