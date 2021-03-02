Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

02.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:22
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Döşemealtı'nda düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kente gelen polisin takibindeki bir araç uygulama noktasında durdurulmak istendi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonrası Akdeniz Bulvarı'nda durduruldu.

Araçtaki U.Y. ve A.G.G. gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında araçtan atıldığı görülen poşette 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin üst aramasın ise 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 şarjör bulundu.

Kepez'de 2 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

Polis ekipleri, Kepez ilçesinde ise V.Ö'nün uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Şelale Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı. Adreste 2 kilo 420 gram eroin, hassas terazi, mikser ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı da emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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