Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:13
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, bir miktar eroin, esrar, sentetik uyuşturucu, 2 kilo 600 gram kıyılmış tütün, hassas terazi ve 2 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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