Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

14.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:13

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, bir miktar eroin, esrar, sentetik uyuşturucu, 2 kilo 600 gram kıyılmış tütün, hassas terazi ve 2 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA