Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zeytinköy bölgesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan ise 74 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA