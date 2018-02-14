Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Döşemealtı ilçesinde, U.A idaresindeki otomobil durduruldu.



Araçta, 1 kilo esrar ele geçirildi, sürücü U.A. gözaltına alındı.

Kemer ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, N.A. ve M.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.