Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları
AFRİN HAREKATI'NDA 26. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Döşemealtı ilçesinde, U.A idaresindeki otomobil durduruldu.


Araçta, 1 kilo esrar ele geçirildi, sürücü U.A. gözaltına alındı.

Kemer ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, N.A. ve M.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et