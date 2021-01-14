Antalya'da uyuşturucu davasında 4 sanığa hapis cezası
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Antalya'da uyuşturucu davasında 4 sanığa hapis cezası

14.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:32
Antalya'da uyuşturucu davasında 4 sanığa hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa 10 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa 10 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Sezer A, Emre Ç, Yusuf K. ve Sultan U.Ü. katıldı.

Sanıklar, duruşmada suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emre Ç'ye 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezası, Yusuf K'ya 7 yıl bir ay hapis ve 12 bin lira para cezası, Sultan U.Ü'ye ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası, Sezer A'ya 10 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan tutuksuz yargılanan M.K, H.K. ve M.G. ile tutuklu sanık T.P. ise beraat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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