Uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı

AA, Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Ayrı poşetler içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki A.Ö, M.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ö. ve M.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.K'nin işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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