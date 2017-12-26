Antalya'da "Üstün Yetenekliler Kongresi"

Antalya'da, üstün zekalı çocukların eğitimleri, gelecek problemleri, ebeveyn ve öğretmen yaklaşımlarını ele alma üzere "Üstün Yetenekliler Kongresi" düzenlendi.



Tüm Üstün Zekalılar Derneği'nden (TÜZDER) yapılan açıklamaya göre, derneğin ev sahipliğinde ve ACIE ortaklığında Antalya'da gerçekleştirilen kongreye, uluslararası eğitim camiasından 22 konuşmacı katıldı.



Toplam 8 panel ve 50 workshopun yer aldığı kongrede, üstün zekalı eğitimiyle ilgili 45 bildiri ve 50 poster sunum katılımcılarla paylaşıldı. Dört gün sürecek kongrede, farklı ülkelerden 250 katılımcı yer alıyor.



Programa video konferans ile katılan eğitim psikoloğu Joseph Renzulli, hayal gücü ve merakın kişisel başarı ve kendini gerçekleştirmede önemli bir etken olduğunu belirtti.



Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Oruç, zeka oyunlarının Türkiye genelinde yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirterek, TÜZDER'in yaptığı çalışmaların ufuk açıcı olduğunu kaydetti.



TÜZDER Başkanı Tunahan Coşkun ise üstün zekalı çocukların eğitiminin özel bir hassasiyet gerektirdiğine dikkati çekerek, katılımcılara bu alanda uygulamalı örnekler sundu.