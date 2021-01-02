Antalya'da üretim kısıtlamada da hız kesmedi

ANTALYA'da üreticiler kısıtlamaya rağmen özel izinle seralarında üretime devam etti.

Koronavirüsü kontrol altına almak için Türkiye geneli uygulanan kısıtlamaya, Antalya'da da tam anlamıyla uyuluyor. Kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu kentte, üretim de hız kesmeden devam etti. Turizm kadar örtü altı yaş sebze meyve üretimde de söz sahibi olan Antalya'daki üreticiler, sabah erken saatlerde seralarına giderek çalıştı. Maske ve fiziki mesafeye dikkat eden üreticiler, ürünlerinin hem bakımını hem de hasadını yaptı.

Aksu ilçesinde 50 dönüm serada kaypa biber üreten Recep Dal (53), aldığı izin sayesinde serasına gelebildiğini ve üretimin aksamaması için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Serada çalışarak üretmenin zor olduğunu da ifade eden Dal, "Kısıtlamada hasada ve üretmeye devam ediyoruz. Herkes evinde kısıtlamaya uyarken biz de onlar için taze meyve sebze üretiyoruz. Çiftçiler özel izinle çalışabildiği için bir sorun yaşamadan üretiyoruz. Serada da olsa maske ve fiziki mesafeye dikkat ediyoruz" dedi.

Üretimde girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen üretimin devam ettiğini belirten Dal, çiftçinin en taze en iyi ürünü üretmek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR