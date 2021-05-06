Antalya'da üreticinin elinde kalan ürünü satın alan belediye, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da üreticinin elinde kalan ürünü satın alan belediye, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Antalya'da üreticinin elinde kalan ürünü satın alan belediye, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'da Manavgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde üreticilere destek olmak amacıyla, elde kalan ürünü satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Antalya'da Manavgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde üreticilere destek olmak amacıyla, elde kalan ürünü satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere, belediye olarak Orhan Gazi Caddesi'ndeki belediyeye ait dükkanda "Üreticiden sebze satın alım merkezi" oluşturduklarını söyledi.

Manavgat Ziraat Odası işbirliğindeki çalışma kapsamında üreticilerin, ellerinde kalan mahsullerini merkeze getirerek belediyeye satmaya başladığını dile getiren Sözen, ilk gün çiftçiden kabak, kereviz, biber, marul ve brokoliyi hal değerinden satın aldığını belirtti.

Ekiplerin, ürünleri, torbalara doldurarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere hazırladığını anlatan Sözen, şunları kaydetti:

"Ziraat Odamızla konuyu istişare ettik. Üreticiye ulaşıp, ürünlerini hal fiyatlarını baz alarak satın alıyoruz ve bu süreçte evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletiyoruz. Zor günlerde hem üreticimizi hem de ihtiyaç sahiplerini memnun ediyoruz."

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise projenin son derece yararlı olduğunu bildirdi.

Ürettikleri kerevizi merkeze getiren üreticilerden Ayşe Sarıkaya, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Bülent Uygun Burak Yılmaz Ali Tandoğan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da üreticinin elinde kalan ürünü satın alan belediye, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:49:31. #1.14#

title