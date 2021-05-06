Antalya'da üreticinin elinde kalan ürünü satın alan belediye, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Antalya'da Manavgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde üreticilere destek olmak amacıyla, elde kalan ürünü satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Antalya'da Manavgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde üreticilere destek olmak amacıyla, elde kalan ürünü satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere, belediye olarak Orhan Gazi Caddesi'ndeki belediyeye ait dükkanda "Üreticiden sebze satın alım merkezi" oluşturduklarını söyledi.

Manavgat Ziraat Odası işbirliğindeki çalışma kapsamında üreticilerin, ellerinde kalan mahsullerini merkeze getirerek belediyeye satmaya başladığını dile getiren Sözen, ilk gün çiftçiden kabak, kereviz, biber, marul ve brokoliyi hal değerinden satın aldığını belirtti.

Ekiplerin, ürünleri, torbalara doldurarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere hazırladığını anlatan Sözen, şunları kaydetti:

"Ziraat Odamızla konuyu istişare ettik. Üreticiye ulaşıp, ürünlerini hal fiyatlarını baz alarak satın alıyoruz ve bu süreçte evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletiyoruz. Zor günlerde hem üreticimizi hem de ihtiyaç sahiplerini memnun ediyoruz."

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise projenin son derece yararlı olduğunu bildirdi.

Ürettikleri kerevizi merkeze getiren üreticilerden Ayşe Sarıkaya, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur