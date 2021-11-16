Antalya'da ünlü isimleri konu alan "Yüzler ve İzler" sergisi düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da karikatür sanatçısı Hakan Kok'un "Yüzler ve İzler" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kepez ilçesinde bulunan DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde kapılarını açan sergide, 90 karikatür yer aldı.

Sanatsal ve mizahı çizimlerin birleştiği eserler siyaset, spor, sanat ve edebiyat dünyasının ünlü isimleri konu alıyor.

Kuşaktan Kuşağa Antalyalılar Derneğinin katkı sunduğu serginin açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanatçı Hakan Kok ve sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Kok, eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eski Dokuma Fabrikası işçi ve memur yemekhanesinin restore edilerek Modern Sanatlar Galerisine dönüştürüldüğünü hatırlattı.

Modern Sanatlar Galerisi'nde her zaman sanatçıları ve sanatseverleri ağırlamak istediklerini belirten Tütüncü, sanatçı Kok'u tebrik etti.

Sergi, 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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