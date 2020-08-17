Antalya'da üniversite öğrencileri, balon balıklarını elleriyle sevip besledi
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Antalya'da üniversite öğrencileri, balon balıklarını elleriyle sevip besledi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu denetiminde yaptıkları dalışta, balon balıklarının en küçük türünü elleriyle sevip besledi.

Antalya'da üniversite öğrencileri, balon balıklarını elleriyle sevip besledi
17.08.2020 00:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:40

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu denetiminde yaptıkları dalışta, balon balıklarının en küçük türünü elleriyle sevip besledi.

Akdeniz'de 7 türü bulunan, yenilmesi durumunda zehirlenmeye yol açan balon balıklarını incelemek için Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve 4 öğrencisi, Konyaaltı sahili açıklarında dalış yaptı.

Dalış sırasında balon balığı popülasyonunun arttığını gözlemleyen Gökoğlu ve öğrencileri, balıkları midye ve istiridye parçasıyla beslerken sevme imkanı da buldu. Balıkların karınları kaşınınca adeta bir balon gibi şiştiği görüldü.

Gökoğlu ve öğrencileri, dalış sırasında yaşadıklarını su altı kameralarıyla kaydetti.

"Denize girenler ve dalanlar için tehlike yaratmıyorlar"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, halkta balon balıkları denizde insana saldıracak gibi bir korku yaratıldığını söyledi.

Bu korku nedeniyle halkın denize girmeye korkar hale geldiğini savunan Gökoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle Adrasan tarafında halk denize girmeye korkuyor. Otelciler bu durumdan şikayetçi. 'Hocam bu korkuyu nasıl gideririz' diye soruyorlar. Bu video halktaki bu korkuyu gidermek için çekilmiştir. Akdeniz'de bulunan 7 tür balon balığından sadece ikisi kıyılara yanaşıyor. Videoda görülen balon balıklarının en küçük türüdür ve kıyıya yanaşır. Diğeri ise balıkçıların kola kutusu ısırttıkları bir tür. Balıkçılar bu türü yakaladıklarında, ağız kısmına el ve parmaklarını yanaştırmasınlar. Balon balıkları denize girenler veya dalanlardan kaçtıkları için de tehlike yaratmıyorlar. Dalışta, bizimle hareket ediyorlar, paletlerimizin deniz tabanını karıştırması nedeniyle dipten besleniyorlar."

Gökoğlu, balon balıklarının bütün bir diş yapısına sahip olduğunu, bu nedenle besinleri arasında midye, istiridye, yengeç ve salyangozların önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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