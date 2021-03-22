Uluslararası futbol turnuvası düzenlenecek

Antalya'da 21 yaş altı milli takımlarının katılımıyla uluslararası futbol turnuvası düzenlenecek.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'dan alınan izinle Antalya Cup futbol turnuvasını 24-29 Mart tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'nde organize edeceklerini söyledi.

Yaşacan, turnuvaya Kuzey Makedonya, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan ve Slovakya'nın 21 yaş altı milli takımlarının katılacağını kaydetti.

Önceki yıllarda 4 takımla başlayan turnuvaya, bu yıl 6 takımla devam edileceğini belirten Yaşacan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Güvenilir Turizm Sertifikası' sayesinde, takımlar ülkemize güvendiler ve turnuvaya katılıyorlar. Turnuvaya katılacak oyuncular, önümüzdeki yıllarda ülkelerinin A takımını oluşturacaklar. Turnuva en az 30 ülkede televizyondan canlı yayınlanacak. Ülkemizin tanıtımı için büyük bir şans olacak." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın hiçbir yerinde böyle büyük bir organizasyon yapılamadığını dile getiren Yaşacan, takımların Türkiye'deki tedbirlere çok güvendiğini vurguladı.

Yaşacan, takımların Antalya'da 12 gün kalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş