Antalya'da Ukraynalı kadının ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı
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Antalya'da Ukraynalı kadının ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

15.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:26
Antalya'da Ukraynalı kadının ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde evinde ölü bulunan Ukraynalı Karina Demchenko'nun adli tıp morgunda yapılan otopside boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen E.R'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin cinayeti "kıskançlık" yüzünden işledikten sonra cesedin kokmaması için klimanın soğuk ayarını açarak evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Fener Mahallesi 1988 Sokak'taki Orkide Apartmanı'nın birinci katında yalnız yaşayan Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Yapılan incelemede, evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğunun tespiti üzerine cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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