Antalya'da Ukraynalı kadının katil zanlısına müebbet hapis cezası
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Antalya'da Ukraynalı kadının katil zanlısına müebbet hapis cezası

Antalya'da Ukraynalı kadının katil zanlısına müebbet hapis cezası
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da Ukraynalı kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Antalya'da Ukraynalı kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan R, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen Erhan R, önceki ifadelerini kabul etmedi.

Cinayeti işlemediğini iddia eden Erhan R, beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, 14 Aralık 2020'de adrese giden ekipler Demchenko'yu ağzı bantlanmış şekilde ölü bulmuştu. Evde klimanın açık olması, polis ekibinin dikkatini çekmiş, kadının en son görüştüğü Erhan R. gözaltına alındığında suçunu itiraf etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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