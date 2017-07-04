Antalya'da 'Ucuz Sterlin' Çetesi Çökertildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahte İngiliz Sterlin'i kullanarak ucuz döviz bozdurma gerçekleştiren şahıslar polis tarafından suçüstü yakalandı.



Kumluca'da ellerinde bulunan gerçek Sterlin'leri alıcılara gösterdikten sonra sahte Sterlin'le binlerce liralık vurgun yapan çete, polisin operasyonu sonrası çökertildi.



Sterlin kullanılarak yapılan dolandırıcılık olayının faillerinin yakalanmasına yönelik Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Denizli'de oldukları tespit edilen şüpheli şahıslarla irtibat sağlanarak Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmak üzere randevu verildi, buluşma neticesinde M.K., M.B. ve Z.İ. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin buluşma yerine geldikleri Denizli plakalı araçta yapılan aramada, toplamda bin 500 gerçek Sterlin nakit para ele geçirildi.



Ekipler, dolandırıcıların alıcıya önce kontrol etmesi için gerçek sterlin verdiği, Paranın gerçek olduğunu teyit eden alıcıların Türk Lirası karşılığında sahte paraları gerçek diye alarak dolandırıldıklarını tespit etti.



Öte yandan yakalanan şüphelilerin birçok dolandırıcılık olayından kayıtlarının olduğu, M.K. isimli şahsın 2 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı, 13 Haziran günü Kumluca ilçesinde meydana gelen ve Tokat ilinden ucuz döviz almak amacıyla Kumluca ilçesine gelen İ.A. isimli şahsın 17 bin lira dolandırılması olayının şüphelileri oldukları tespit edildi.



Yakalanan şüphelilerden Z.İ. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünden, M.B. sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K. isimli şahıs ise hakkında bulunan Yakalama Emrine istinaden tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA