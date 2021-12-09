ANTALYA (İHA) - Antalya'da ucuz halı izdihamı

Mağaza birkaç saat içinde boşaldı

"Aşırı yoğunluk var ama insanlar reklamdan dolayı geliyor, fiyatlar aynı"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir halı mağazası, yaptığı kampanya ile halı fiyatlarını düşürdüğünü duyurunca izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplanan kalabalık, halı alabilmek için birbirleriyle yarıştı

Serik ilçesine bağlı Orta mahallede bulunan bir halı mağazasının kampanyası, izdihama neden oldu. Mağazanın yaptığı indirimi duyan vatandaşlar, erken saatlerde sıraya girdi. Mağaza açıldıktan sonra götürebildikleri kadar halı alan vatandaşlar mağazayı birkaç saat içinde adeta boşalttı. Büyük bir kalabalık oluşan ve ucuz halı almaya gelen bazı vatandaşlar fiyatı ucuz bulurken kimisi de pahalı buldu. Bir vatandaş, "Hani para yoktu. Halıları kucaklayan gidiyor. Hanı açtık. Vatandaşta para var, olmazsa bu halıları buradan götüremez" dedi. Bir başka vatandaş ise ucuz kampanya olduğunu duyduklarını belirterek, " Dışarıda ki ile aynı. Aşırı yoğunluk var ama insanlar reklamdan dolayı geliyor, fiyatlar aynı" dedi.