Antalya'da "ucuz ekmek" satışına mahkemeden haksız rekabet kararı

18.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:54

Antalya'da mahkeme, bir esnafın ekmeği 25 kuruş ucuza satmasının "haksız rekabet" olduğuna karar verdi.

Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, kentte fırın ve marketlerde 1 lira olan ekmeği 75 kuruştan satan Muratpaşa ilçesinde fırını bulunan esnaf Enver Ecer'in "haksız rekabet oluşturduğu" iddiasıyla Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin değerlendirmesi sonucu Ecer'in haksız rekabet oluşturduğuna karar verildi.

Bunun üzerine fırıncı Ecer, derneğin dava takip yetkisi bulunmadığı, haksız rekabet oluşmadığı ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu.

Dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, belirlenen fiyatın altında ekmek satan fırıncıyı haksız bularak yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Antalya Ekmek Üreticileri Derneğinin avukatı Şerife Sultan Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel ve bir üst mahkemenin kararını yerinde bulduklarını söyledi.

Konuyla ilgili daha önce emsal kararlar olduğunu vurgulayan Alp, "Bu sorun sadece Antalya'da yaşanmıyor, konuyla ilgili birçok ilden bize ulaşıyorlar. Karşı taraf şimdi Yargıtay yoluna başvurdu ama bununla ilgili daha önce emsal kararlar var. Bu şekilde satış yapanların bir süre sonra iflas ettiğini görüyoruz ve onların hakkını da korumuş oluyoruz. Ayrıca insanların sağlıksız koşullarda ekmek yemesini de engelliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA