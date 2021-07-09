Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayıp olarak aranırken uçurumun kenarında bulunan kişi kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayıp olarak aranırken uçurumun kenarında bulunan kişi kurtarıldı.

Geyikbayırı Mahallesi'nde kayıp olduğu bildirilen M.A.Ö'nün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD'tan oluşan 12 kişilik ekiple Cennet Vadisi bölgesinde arama çalışması yapıldı.

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrası M.A.Ö, mahsur kaldığı uçurumun kenarında bulundu.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan M.A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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