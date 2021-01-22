Antalya'da uçurumda mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
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Antalya'da uçurumda mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı

22.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:20
Antalya'da uçurumda mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde uçurumda mahsur kalan 3 keçiyi jandarma ekibi kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde uçurumda mahsur kalan 3 keçiyi jandarma ekibi kurtardı.

Bucakköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kartal (56), bir hafta önce kaybolan 3 keçisini Kuşçalı mevkisinde kayalık bölgede uçurumda buldu.

Kartal'ın ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) 5 kişilik ekip, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra 3 keçi kurtarıldı.

Jandarma personeli, su içirdiği hayvanları sahibine teslim etti.

Keçilerin sahibi Kartal, hayvanlarının kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek jandarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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