Antalya'da uçurumda bir erkek cesedi bulundu
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Antalya'da uçurumda bir erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da uçurumda bir erkek cesedi bulundu
04.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:08

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Mahmutlar-Sarıveliler yolu Kuş Yuvası mevkisindeki uçurumluk alanda, vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edince, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, isminin Mehmet Ünlü (31) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Ünlü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından yakınları tarafından alındı.

Ünlü'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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