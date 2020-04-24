Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.
24.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:22
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.
Fatih Pişkin'in (31) kullandığı 07 ACU 690 plakalı otomobil, Elikesik Mahallesi'nde uçuruma devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürülen Pişkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA