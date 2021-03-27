Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ayşe Yakut (33) idaresindeki 07 AEV 961 plakalı otomobil, Emişbeleni Mahallesi yolunda uçuruma devrildi.
Kazada ağır yaralanan Yakut, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Yakut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt