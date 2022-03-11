Antalya'da Üçlü Görüşme

ANTALYA (DailyMotion.com) - Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela arasındaki görüşme üzerindeydi. Ancak sivilleri tahliye etmek amacıyla ateşkes için de uzlaşma sağlanamadı

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