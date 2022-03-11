Antalya'da Üçlü Görüşme - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da Üçlü Görüşme

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela arasındaki görüşme üzerindeydi.

ANTALYA (DailyMotion.com) - Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela arasındaki görüşme üzerindeydi. Ancak sivilleri tahliye etmek amacıyla ateşkes için de uzlaşma sağlanamadı

DailyMotion.com / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Antalya, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title