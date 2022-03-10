Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı - Haberler

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Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi başladı. Görüşmenin ardından taraflardan Kuleba'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

(Ertuğrul Gün - İsa Akar - Ahmet Serdar Eser/İHA)

Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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