Antalya'da turuncu alarm sonrası araçlara, kilim, naylon ve brandalı önlem
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Antalya'da turuncu alarm sonrası araçlara, kilim, naylon ve brandalı önlem

13.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:17
Antalya'da turuncu alarm sonrası araçlara, kilim, naylon ve brandalı önlem

Antalya'da vatandaşlar dolu yağışı ihtimaline karşı, araçlarının üzerini naylon, kilim, branda, çarşaf, halı ve kilimlerle kapattı.

Antalya'da vatandaşlar dolu yağışı ihtimaline karşı, araçlarının üzerini naylon, kilim, branda, çarşaf, halı ve kilimlerle kapattı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün, 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya'da iki gündür devam eden yağış bugün etkisini daha da arttırdı. Pazar günü il merkezi ve batı ilçelerde yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar dolu yağma ihtimaline karşı araçlarının zarar görmemesi için kendi imkanları dahilinde önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu. Şanslı sürücüler ise araçlarını kapalı otoparka park etti. Bir servis minibüsünün sürücüsünün de aracının üzerini çektiği tülle kapattığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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