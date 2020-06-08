Antalya'da Türkiye'nin ilk araba partisi düzenlendi
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Antalya'da Türkiye'nin ilk araba partisi düzenlendi

Antalya'da Türkiye'nin ilk araba partisi düzenlendi 2 bin metrekarelik alana 50 araçla gelip gönüllerince eğlendiler Antalya'nın Alanya İlçesinde Türkiye'de ilk özlediğini taşıyan araba partisi düzenlendi.

08.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:37

Antalya'da Türkiye'nin ilk araba partisi düzenlendi

2 bin metrekarelik alana 50 araçla gelip gönüllerince eğlendiler

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesinde Türkiye'de ilk özlediğini taşıyan araba partisi düzenlendi. Bir eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı partide eğlence severler gönüllerince eğlendi.

Alanya'daki bir eğlence mekanında gelen talepler üzerine Türkiye'de ilk olan araba partisi organize edildi. Mekanın otoparkında 2 bin metrekarelik alanında kurulan sahneye çok sayıda kişi özel araçlarıyla geldi. Korona virüs tedbirleri alındığı partide 50 aracın ve 135 kişi katılarak mikser başına geçen DJ Mustafa Yıldız çaldığı hareketli parçalarla coştu. Görseller, lazer şovlar, çeşitli kostümlü dansçılarında olduğu partiye 00.00'da son buldu.

"Sosyal mesafeli eğlenebilecekleri bir parti organize ettik"

Eğlence merkezinin sahibi Sait Alibeyoğulları, amaçlarının korona virüs sürecinde insanların bozulan psikolojilerini düzelmek olduğunu belirterek, " Hem de ülke ve bölgemizin tanıtımı açısından da yapacağımız etkinliğin sosyal medyada da bir etki bulacağını düşünerek te böyle bir parti düzenledik. Düzenlediğimiz bu partide bir nebze olsun insanların morallerini yerine getirmeye çabalıyoruz" dedi.

Antalya'da Türkiye'nin ilk araba partisi düzenlendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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