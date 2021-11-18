Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Antalya'nın Serik ilçesinde 64 bin fidanla "Türkiye-Kore Dostluk Ormanı" oluşturuldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 64 bin fidanla "Türkiye- Kore Dostluk Ormanı" oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kore Türkiye Büyükelçiliği ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğinde Gebiz Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreni öncesi, hazırlanan Türkiye-Kore Dostluk Ormanı tabelası protokol tarafından açıldı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, törende, Kore ve Türkiye halkı arasındaki özel dostluğun, çevre koruma işbirliği boyutuna geçerek daha da geliştiğini düşündüğünü söyledi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ise Kore ile Türk halkının bir güzelliği paylaşmak için bir araya geldiğini dile getirdi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik de Türkiye'nin, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törene, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fuat Nur, kurum amirleri, çeşitli okulların izcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla, İstanbul, Osmaniye, Kilis, Nevşehir'de de Türkiye - Kore Dostluk Ormanı oluşturulacağı öğrenildi.

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title