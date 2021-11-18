Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 64 bin fidanla "Türkiye- Kore Dostluk Ormanı" oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kore Türkiye Büyükelçiliği ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğinde Gebiz Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreni öncesi, hazırlanan Türkiye-Kore Dostluk Ormanı tabelası protokol tarafından açıldı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, törende, Kore ve Türkiye halkı arasındaki özel dostluğun, çevre koruma işbirliği boyutuna geçerek daha da geliştiğini düşündüğünü söyledi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ise Kore ile Türk halkının bir güzelliği paylaşmak için bir araya geldiğini dile getirdi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik de Türkiye'nin, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törene, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fuat Nur, kurum amirleri, çeşitli okulların izcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla, İstanbul, Osmaniye, Kilis, Nevşehir'de de Türkiye - Kore Dostluk Ormanı oluşturulacağı öğrenildi.