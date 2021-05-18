Antalya'da Türkiye İşçi Partisi'nden İsrail'e tepki
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Antalya'da Türkiye İşçi Partisi'nden İsrail'e tepki

Antalya'da Türkiye İşçi Partisi'nden İsrail'e tepki
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Türkiye İşçi Partisi üyeleri Antalya'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi üyeleri Antalya'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Saat Kulesi önünde toplanan parti üyeleri, "Filistin halkı yalnız değildir", "İşgalciler her zaman kaybeder" sloganları attı.

Grup adına açıklamada bulunan Cafer Yelsalı, Filistin halkının işgal ve ilhaka direndiğini söyledi. Gazze'de hastane ve sağlık merkezlerine giden yolların, evlerin bombalandığına dikkati çeken Yelsalı, "Sivilleri hedef alan İsrail savaş suçu işliyor. Bu rejim durdurulmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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