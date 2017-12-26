Antalya'da "Türk Parlamenterler Birliği" Şubesi Açıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde tahsis edilen alanda "Türk Parlamenterler Meclisi" Antalya Şubesi açıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde tahsis edilen alanda "Türk Parlamenterler Meclisi" Antalya Şubesi açıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde hizmet verecek Türk Parlamenterler Meclisi Antalya Şubesi açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel ve Antalya milletvekilleri katıldı.
Açılışta konuşan Türel, Türk Parlamenterler Birliği'nin Antalya Şubesi'ne yakışan bir mekanı tahsis ettiklerini belirtti.
Eski milletvekili Osman Akman'ı Türk Parlamenterler Birliği'nin Antalya Şubesi'ni kurmakla görevlendirdiklerini kaydeden Türel, eski ve yeni milletvekilleriyle yapılan toplantılar sonunda Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde açmaya karar verdiklerini ifade etti.
Türk Parlamenterler Meclisi Antalya Şubesi'nin kentin çok önemli kurumsal hafızası olduğunu vurgulayan Türel, "Antalya'nın en
güçlü kurumsal hafızası nerede diyorlarsa gelsinler bu salonun içinde bulurlar. İktidarından
muhalefetine hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Onların her bir hatırası bir ansiklopedi
değerindedir." dedi.
Konuşmalardan sonra şubenin açılışı yapıldı.