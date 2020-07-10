Antalya'da Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
10.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:50
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kaş ilçesi Başak Adası'nda Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen sığınmacılar olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, 9 sığınmacıyı bulundukları yerden alarak kıyıya çıkardı.
Kaynak: AA