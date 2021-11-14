Antalya'da "Türk-Alman Konferansı" düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da "Türk-Alman Konferansı" düzenlendi

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da

Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye ve Almanya'dan akademisyenlerin de katılımıyla her iki ülkenin göç politikaları ve uygulamalarının ele alındığı "Türk-Alman Konferansı" yapıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye ve Almanya'dan akademisyenlerin de katılımıyla her iki ülkenin göç politikaları ve uygulamalarının ele alındığı "Türk-Alman Konferansı" yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen iki ülke arasında 60 yıl önce başlayan göçün sonuçları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter ile Türkiye'den ve Almanya'dan uzmanlar, sosyal ve sağlık alanı uygulayıcıları ile akademisyenler katıldı.

Arıcı, Türkiye ve Almanya arasındaki iyi dostluk ilişkilerinin ve iş birliğinin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, dünyada yaklaşık 270 milyon göçmen bulunduğunu aktardı.

Başkonsolos Wolter ise iki ülke arasında 1960'da yapılan anlaşmanın 60. yılına gelindiğini, bu sebeple Türkiye'de ve Almanya'da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

Antalya'da Türk-Alman Konferansı düzenlendi

Antalya'da Türk-Alman Konferansı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...

 Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

 Dövizle borçlananlara uyarı

Dövizle borçlananlara uyarı

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title