Antalya'da turizmin geleceği değerlendirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmde güçlü kalabilmek ve daha fazla misafir çekebilmek için daima aktif ve tanıtım halinde olmak gerektiğini bildirdi.

Yazıcı, Valilik'te düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın bir turizm şehri olduğunu ve kentteki herkesin bir şekilde turizme katkı sağladığını belirtti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kötü bir sezon geçirildiğini aktaran Yazıcı, bu yıl ise geçen yıla göre çok çok iyi konumda olduklarını bildirdi. Özellikle ekim rakamlarının sektörü sevindirecek nitelikte olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"2019 yılı bizim pik yılımız. İnanıyorum ki 2022'de, 2019'u geçeceğiz. Turizmde güçlü kalabilmek, daha fazla misafir çekebilmek için sürekli aktif olmalı ve tanıtım yapmalıyız. Üst yöneticiler olarak bu şehrin turizmle yaşadığını turizmsiz olamayacağını geçen yıl gördük. Bu yılla geçen yılı kıyasladığımda herkesin yüzü gülüyor."

Toplantıda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri tarafından turizmin geleceğine yönelik hazırlanan planın sunumu yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ATSO Başkanı Davut Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

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