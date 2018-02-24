2 Gündür Kayıp Olan Turizmci, Evinin Otopark Girişinde Ölü Bulundu
Antalya'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu.
Antalya'nın tanınmış turizimcilerinden Ersan Kenaroğlu'nun cansız bedeni evinin önündeki otoparkın boşluğundan çıktı. Apartmanın güvenlik kameralarında ise Kenanoğlu'nun yüksekten düştüğü görülüyor.
44 yaşındaki Kenaroğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
DÜŞTÜ MÜ ATILDI MI?
Polis ekipleri kayıp başvurusunun ardından yaptıkları araştırma sonucunda Ersan Kenaroğlu'nun cesedini Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak'taki evinin otopark girişinde buldu.
Ersan Kenaroğlu'nun yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrıldığı 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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