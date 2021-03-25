Turizm sektörü sezona hazır

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve geçen yıl konuklarını "güvenli ve sağlıklı" turizm imkanlarıyla ağırlayan Antalya, yeni sezona hazır.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve geçen yıl konuklarını "güvenli ve sağlıklı" turizm imkanlarıyla ağırlayan Antalya, yeni sezona hazır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde geçen yıl başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamında hizmet veren turizm sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyaya örnek olacak çalışmaya imza attı.

Kamu ve özel sektör iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Antalya, salgına rağmen yaklaşık 3,5 milyon yabancı turisti ağırladı.

Yeni sezon için rezervasyonları alıp konuklarını yavaş yavaş ağırlamaya başlayan turizmciler, yoğunluğun artması için gün sayıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, sektörün yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

Antalya'nın her dönem turist çektiğini vurgulayan Yağcı, kentte şu anda da açık otellerin bulunduğunu ve çok yoğun olmasa da turist ağırlamaya devam ettiğini bildirdi.

Güvenli Turizm Sertifikası programı kriterleri doğrultusunda bu yıl da hizmet vermeyi sürdüreceklerini aktaran Yağcı, "En büyük çalışmamız Güvenli Turizm Sertifika sistemiydi, bu yıl da en önemli unsurlardan biri olacak. Sertifika kriterleri ışığında sağlıklı, keyifli tatil imkanını sunacağız." dedi.

Yağcı, sertifikaya sahip olmayan hiçbir işletmenin hizmet veremeyeceğini dile getirdi.

Hareketliliği son dakika rezervasyonları şekillendirecek

Salgın nedeniyle rezervasyonlardaki akışın da dönemsel olarak farklılık göstermeye başladığına değinen Yağcı, "Her yıl alışkın olduğumuz ocak, şubat dönemindeki erken rezervasyonlardan çok son dakika rezervasyonları konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Ülkelerin seyahat kısıtlamaları ve bununla ilgili belirsizlik giderildikten sonra rezervasyon akışının artacağını düşünüyoruz. Bu yıl son dakika rezervasyonlarının şekillendireceği bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

Yağcı, şu anda tüm pazarlardan rezervasyonlar geldiğini aktardı.

193 ülkeden misafir çeken bir kent

Burasının bir dünya şehri olduğunu, 193 ülkeden misafir ağırladığını anlatan Yağcı, "Tüm pazarlar bizim için önemli. Kaynak pazarlarımız Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna, Polonya olsun tüm ülkelerden misafir akışı olan bir kent. Antalya'da normal zamanda 15 milyondan fazla turist ağırladık." dedi.

Kent için birinci kaynak pazarın Rusya olduğunu anımsatan Yağcı, Rusların da en fazla tercih ettiği destinasyonların başında Antalya'nın geldiğini bildirdi.

İlin 2019'da 6 milyona yakın Rus turisti ağırladığını hatırlatan Yağcı, geçen yıl da kente gelen turistlerin büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu kaydetti. Yağcı bu yıl da Rusya'dan turist akışının artarak devam edeceğini belirtti.

İngiltere'nin de kent ve Türkiye için önemli bir pazar olduğuna değinen Yağcı, "İngiltere de kaynak pazar olma yolunda ciddi potansiyel barındırıyor. Özellikle son yıllarda İngiltere pazarıyla ilgili partnerlerle ve tur operatörleriyle çok önemli ilişkiler içinde olduk. Salgın sonrasında İngiltere pazarının artırılması noktasında iletişim son derece güçlü." diye konuştu.

İç pazarın da sektör açısından son derece önem teşkil ettiğini vurgulayan Erkan Yağcı, sadece bu dönemde değil, her zaman desteklenmesi gereken bir pazar olduğunu işaret etti.

İç turizmde de Antalya'nın ciddi bir potansiyel barındırdığını anlatan Yağcı, "İç turizmi ne kadar geliştirirsek dış turizm odaklı ya da dış turizmden kaynaklı krizlere karşı da dayanıklılığımız o kadar artar." ifadesini kullandı.

"Dünyanın her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da sektörü Güvenli Turizm Sertifikası programının yönlendirdiğini söyledi.

Sektör olarak sezona hazır olduklarını belirten Atmaca, "Sertifika kriterleri doğrultusunda otellerimizde gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Geçen yıldan da oldukça tecrübeliyiz. Dünyanın her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

İşletmelerde gerek sosyal mesafe ve hijyene yönelik gerekli tedbirlerin de alındığını aktaran Atmaca, müşterilerin de HES koduyla otellere alındığını hatırlattı.

"Nisan gibi hareketlilik bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut oteller, seyahat acenteleri, tatil bölgeleri olarak sektörün sezona hazır olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle erken rezervasyonun mümkün olmadığını, son dakika rezervasyonları yapıldığını anlatan Turgut, özellikle Rusya, Ukrayna ve iç pazardan rezervasyon akışının sürdüğünü bildirdi.

Avrupa ülkelerinde ise seyahat kısıtlamaları nedeniyle rezervasyon akışının çok fazla olmadığına işaret eden Turgut, "Sektör olarak biz hazırız. Nisan gibi hareketlilik bekliyoruz. En güçlü tarafımız hijyen yönetmeliği. Salgın öncesinde de uyguladığımız bir hijyen yönetmeliğimiz vardı, salgınla bu Güvenli Turizm Sertifikası çatısı altında daha da genişletildi. Otellerde vaka görülmesi, taşınması gibi durumlar yok denecek kadar az rastlanılmakta." diye konuştu.

Geçen yıla göre bu sene daha umutlu olduklarını dile getiren Turgut, Antalya'nın salgın sürecinde de kendisini kanıtlayan bir kent olduğunu, geçen yıldan daha fazla turist beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun