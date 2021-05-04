Antalya'da 'turizm' coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da 'turizm' coşkusu

Antalya'da 'turizm' coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde artan korona virüs vakalarını azaltmaya yönelik gidilen 17 günlük tam kapanmada Manavgat'ta bir otelde çekilen parti görüntüleri şok etti.

Ülke genelinde artan korona virüs vakalarını azaltmaya yönelik gidilen 17 günlük tam kapanmada Manavgat'ta bir otelde çekilen parti görüntüleri şok etti. Sosyal mesafe önlemlerinin hiçe sayıldığı partide, adete koronaya davetiye çıkartıldı.

Turizm kenti Antalya'da artan korona virüs vakaları kırmızı sinyal verirken, Manavgat'ta bulunan bir otelde korona partisi düzenlendi. Ülke genelinde gidilen tam kapanma döneminde Manavgat'ta bir otelde çekilen sosyal mesafesiz korona partisi görüntüleri alınan kuralların ciddiye alınmadığını gösterdi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı parti, katılımcıların sosyal medyada paylaştığı görüntüler ile ortaya çıktı.

Görüntülerde, yüzlerce kişinin müzik eşliğinde, sosyal mesafesiz eğlendiği görülürken sadece otel çalışanlarının maske takması dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı
Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da 'turizm' coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 01:38:40. #1.16#

title