Antalya'da turizm bölgelerinde "sahte içki" denetimi
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Antalya'da turizm bölgelerinde "sahte içki" denetimi

Antalya'da turizm bölgelerinde 'sahte içki' denetimi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da, kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen 25 litre içkiye el konuldu.

Antalya'da, kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen 25 litre içkiye el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, Kumluca ilçesindeki Olimpos ve Adrasan ile Kemer ilçesindeki Çıralı bölgelerindeki 208 otel, pansiyon, restoran, market ve büfede alkollü içki denetimleri gerçekleştirildi.

Kontrollerde, kaçak ya da sahte olduğu değerlendirilen 25 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliye 34 bin 798 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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