Antalya'da turizm ataşesi, yabancı uyruklu kadınların gazabına uğradı
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Antalya'da turizm ataşesi, yabancı uyruklu kadınların gazabına uğradı

Antalya'da bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasından yankesicilik yaparak cüzdanını çalan 3 yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da turizm ataşesi, yabancı uyruklu kadınların gazabına uğradı
07.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:09

Antalya'da bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasından yankesicilik yaparak cüzdanını çalan 3 yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ağustos Salı günü tarihi Kaleiçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ülke ismi açıklanmayan bir turizm ataşesinin sırt çantasından cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şüpheliler ticari taksiyle kaçarken, ihbarla olay yerine gelen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkallerini belirleyen ekipler, yabancı uyruklu S. H., F. V.'yi Kaleiçi Saat Kulesi önünde, diğer şüpheli V.P.'yi ise kaldığı otelde yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden turizm ataşesine ait cep telefonu, diplomatik kartı, bankamatik kartı ve özel eşyaları alınarak ataşeye teslim edilirken, yine cüzdandan alınan 3 bin 500 TL parası ise bulunamadı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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