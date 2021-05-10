Antalya'da turistlerin sahil keyfi

ANTALYA'da, Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı.

ANTALYA'da, Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 11'inci gününde Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda polisler denetimlerini sürdürdü.Kısıtlamadan muaf turistler ise Konyaaltı sahilinde zaman geçirdi. Kimileri çocuklarıyla birlikte yüzdü, kimisi de güneşlenerek kitap okudu. Gün boyu sahilde zaman geçiren turistler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ