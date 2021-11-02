Antalya'da turistlerin kasımda deniz keyfi

YURDUN birçok bölgesinde soğuk hava etkisini hissettirirken, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde, tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kasım ayına gelinmesine rağmen, Antalya'daki yerli ve yabancı turistler, denize girip güneşli havanın keyfini çıkardı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Kemer'de bazı turistler sahillerde gezdi, bazıları plajda güneşlendi. Kemer'de tatil yapan Atıl Tortumlu, 2 Kasım'da denize girebildiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Kemer'de bu mevsimde denize girmek ve güneşlenmek mucize olsa gerek. Kemer harika bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" dedi.Ukrayna'dan tatile gelen Andrii Belayev, ilk kez geldiği Kemer'i çok sevdiğini söyledi. Ukrayna'dan gelen Natalia Bolkova da Kemer'in güneşli havasına ve denizine hayran kaldığını dile getirdi.