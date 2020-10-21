Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti

21.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:11
Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kemer ilçesinde otellerin yüzde 95'inin açıldığını, şehre gelen turistlerin yüzde 70'inin bu ilçede tatil yaptığını söyledi.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kemer ilçesinde otellerin yüzde 95'inin açıldığını, şehre gelen turistlerin yüzde 70'inin bu ilçede tatil yaptığını söyledi.

Yorulmaz, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde turizm sezonunun açılmasıyla bu dönemden turizmcilerin başarıyla çıktığını kaydetti.

Türkiye'ye gelen turistlerin memnun olarak ülkelerine dönmelerinin önemli olduğuna değinen Yorulmaz, salgın sürecinde özellikle sertifikasyon çerçevesinde otellerdeki uygulamalarda ciddi değişikliklere gidildiğini anlattı.

Yorulmaz, otellerde yeni dönemdeki yemek dağıtımıyla israfın önüne geçildiğine dikkati çekti.

Turizm açısından 2020'yi Kovid-19 nedeniyle "zor bir yıl" olarak nitelendiren Yorulmaz, 2021 için bu seneden daha umutlu olduklarını belirtti.

Yorulmaz, ilçede otellerin 5 Haziran itibarıyla açılmaya başlandığını hatırlatarak, "Kemer için ilk sezona açılan destinasyon diyebiliriz. İlçedeki otellerin yüzde 95'i açıldı. Antalya'ya gelen turistlerin yaklaşık yüzde 70'ini Kemer'de ağırladık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan İlham Aliyev Sergey Lavrov Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Hazal Kaya Derviş Zaim Hakan Taşıyan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Rus Milli Başakşehir Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 21:14:22. #1.14#
title