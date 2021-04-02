Antalya'da turistleri eşsiz koylarla buluşturan tekneler denize indirilmeye başlandı
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Antalya'da turistleri eşsiz koylarla buluşturan tekneler denize indirilmeye başlandı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'da turistleri eşsiz koylarla buluşturan tekneler denize indirilmeye başlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaz aylarında binlerce turist ağırlayan günlük tur tekneleri, bakım ve onarımlarının yapılmasıyla denize indirilmeye başlandı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yaz aylarında binlerce turist ağırlayan günlük tur tekneleri, bakım ve onarımlarının yapılmasıyla denize indirilmeye başlandı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kaş'ta kış mevsiminde limandan karaya çıkartılan teknelerin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yaz aylarında binlerce turist ağırlayan tur tekneleri tek tek vinçlerle karadan alınarak denize indirildi.

Teknelerin motor ve pervane bakımlarının yanı sıra, iç dekorasyon, zımpara, kalafat, macun ve boya işlemleri yapıldı.

Tekne sahibi Eşref Erdil, AA muhabirine, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde tur düzenleyeceklerini söyledi.

Geçen yıl yarı kapasiteyle çalıştıklarını aktaran Erdil, "Teknelerimizin bakımlarını yaptık, eksiklerini tamamladık. Yeni sezona hazırız. Salgın da güvenli, izole bir tatil için hizmet vereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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