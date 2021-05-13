Antalya'da turistler sahili doldurdu
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Antalya'da turistler sahili doldurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da turistler sahili doldurduANTALYA'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü turistler plaja akın etti.

Antalya'da turistler sahili doldurdu

ANTALYA'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü turistler plaja akın etti. Antalya'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlar evlerinde, turistler ise sahilde zaman geçirdi. Kısıtlamadan muaf turistler çocuklarıyla birlikte sahilin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da turistler, Konyaaltı Plajı'nı doldurdu. Çocuklar anne ve babalarıyla yüzerken, kimi turistler de kitap okudu. Sıcaktan bunalan köpekler de denize girip serinledi.

Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da turistler sahili doldurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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