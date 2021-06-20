Antalya'da turistler bulutlu havada da sahili doldurdu
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Antalya'da turistler bulutlu havada da sahili doldurdu

Antalya'da turistler bulutlu havada da sahili doldurdu
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, bulutlu havaya rağmen Konyaaltı sahilinde denize girerek günü değerlendirdi.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, bulutlu havaya rağmen Konyaaltı sahilinde denize girerek günü değerlendirdi.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, günü Konyaaltı sahilinde güneşlenip, denize girerek geçirdi. Denizin tadını çıkaran tatilciler, çocuklarıyla suda bol bol eğlendi. Nem oranının yüzde 72 ölçüldüğü kent merkezinde, zaman zaman şiddetini artıran rüzgar da turistlerin deniz eğlencelisine engel olamadı.Eşinin işi gereği Antalya'ya gelen Simge Özkaya ise havanın çok güzel gittiğini belirterek, "Esintili bir hava var. Boğucu sıcaklar daha başlamadı. Ama bu havalar hoşumuza gidiyor. İnsan ruhuna çok tatlı geliyor. Kızımla açılmak için geldik sahile. Evde oturmaktan çok bunaldık artık. Her şey normale dönsün, güzel olsun istiyoruz" dedi.


Antalya'da turistler bulutlu havada da sahili doldurdu
Antalya'da turistler bulutlu havada da sahili doldurdu
Antalya'da turistler bulutlu havada da sahili doldurdu
Antalya'da turistler bulutlu havada da sahili doldurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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